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09.11.2026 06:31:29
Supriya Lifescience: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Supriya Lifescience hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,63 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,27 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,06 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Supriya Lifescience einen Umsatz von 2,00 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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