Supriya Lifescience stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Supriya Lifescience hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,17 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,82 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,20 Prozent auf 2,06 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,86 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at