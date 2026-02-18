Sura Development Investment PSC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sura Development Investment PSC ließ sich am 15.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sura Development Investment PSC die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,010 JOD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Sura Development Investment PSC ebenfalls 0,010 JOD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at