Suraj Estate Developers präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Suraj Estate Developers hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,15 INR. Im Vorjahresviertel waren 7,43 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Suraj Estate Developers im vergangenen Quartal 1,45 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Suraj Estate Developers 1,09 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at