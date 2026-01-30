Suraj Estate Developers: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Suraj Estate Developers lud am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 5,44 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Suraj Estate Developers 4,23 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,80 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,70 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at