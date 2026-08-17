Suraj Estate Developers stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Suraj Estate Developers präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 4,94 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,60 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,45 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,32 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at