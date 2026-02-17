Suraj Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Suraj Industries hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,570 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Suraj Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 316,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 124,5 Millionen INR im Vergleich zu 29,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at