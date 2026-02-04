Suraj Products: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Suraj Products hat am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 3,54 INR gegenüber 3,50 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 655,0 Millionen INR, gegenüber 672,2 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,56 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at