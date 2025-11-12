Suraj Products mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Suraj Products lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,81 INR gegenüber 5,69 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 586,9 Millionen INR – eine Minderung von 22,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 756,8 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at