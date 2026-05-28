Suraj Products veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Suraj Products hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,04 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Suraj Products 989,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 908,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 16,42 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 18,80 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Suraj Products im vergangenen Geschäftsjahr 3,04 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Suraj Products 3,26 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at