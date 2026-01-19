Suraj: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Suraj hat am 16.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 INR gegenüber 3,84 INR im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,71 Prozent auf 618,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 636,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at