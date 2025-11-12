Suraj: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Suraj hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,45 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Suraj 3,52 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,40 Prozent auf 501,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Suraj 566,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at