Suraksha Diagnostic: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Suraksha Diagnostic hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2,50 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,80 INR je Aktie erzielt worden.

Suraksha Diagnostic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 876,5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 725,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at