Suraksha Diagnostic gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Suraksha Diagnostic hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 1,44 INR. Im letzten Jahr hatte Suraksha Diagnostic einen Gewinn von 1,18 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Suraksha Diagnostic im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 776,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 595,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at