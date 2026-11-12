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12.11.2026 06:31:28
Suraksha Diagnostic stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suraksha Diagnostic präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,88 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,73 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Suraksha Diagnostic im vergangenen Quartal 990,7 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Suraksha Diagnostic 787,3 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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