SuRaLa Net: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SuRaLa Net hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,86 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SuRaLa Net in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 467,9 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 480,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at