SuRaLa Net legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SuRaLa Net lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,83 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SuRaLa Net ein EPS von 0,800 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 430,9 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 7,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SuRaLa Net 466,7 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at