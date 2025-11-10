SuRaLa Net: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SuRaLa Net hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -11,14 JPY. Ein Jahr zuvor waren 7,79 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat SuRaLa Net 498,6 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 491,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at