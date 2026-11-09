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09.11.2026 06:31:29
SuRaLa Net stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
SuRaLa Net hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 10,27 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -11,140 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat SuRaLa Net 432,2 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 498,6 Millionen JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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