SuRaLa Net veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SuRaLa Net äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 4,91 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SuRaLa Net 4,55 JPY je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 486,8 Millionen JPY, gegenüber 489,3 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,52 Prozent präsentiert.

SuRaLa Net vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,600 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 11,23 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,93 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at