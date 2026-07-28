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28.07.2026 06:31:29
Surana Solar gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Surana Solar hat am 25.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,11 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,030 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 722,20 Prozent auf 171,5 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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