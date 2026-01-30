Surana Solar gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Surana Solar hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,04 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 75,95 Prozent auf 25,6 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 106,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at