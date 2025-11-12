Surana Telecom and Power: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Surana Telecom and Power hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,01 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Surana Telecom and Power 0,140 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Surana Telecom and Power im vergangenen Quartal 93,7 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 210,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Surana Telecom and Power 30,1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at