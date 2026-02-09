Surana Telecom and Power: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Surana Telecom and Power hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,27 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Surana Telecom and Power noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 234,2 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at