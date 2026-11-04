Surana Telecom and Power: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Surana Telecom and Power hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 76,10 Prozent zurück. Hier wurden 22,4 Millionen INR gegenüber 93,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at