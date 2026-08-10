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10.08.2026 06:31:29
Surana Telecom and Power gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Surana Telecom and Power lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,81 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Surana Telecom and Power in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 35,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 41,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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