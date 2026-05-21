Surana Telecom and Power stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Surana Telecom and Power veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,42 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 238,6 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,7 Millionen INR umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,59 INR gegenüber 1,73 INR im Vorjahr.

Surana Telecom and Power hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 607,95 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 281,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 159,21 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at