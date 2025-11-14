Surapon Foods: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Surapon Foods präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 THB. Im Vorjahresviertel hatte Surapon Foods 0,170 THB je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Surapon Foods mit einem Umsatz von insgesamt 1,44 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,45 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 0,54 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at