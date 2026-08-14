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14.08.2026 06:31:29
Surapon Foods: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Surapon Foods hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,07 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,220 THB je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Surapon Foods 1,34 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,39 Milliarden THB umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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