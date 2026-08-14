Surapon Foods: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Surapon Foods stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 THB erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 1,34 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 3,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Surapon Foods 1,39 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at