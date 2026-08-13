Surat Textile Mills öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Surat Textile Mills stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,44 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,390 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 493,5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 372,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at