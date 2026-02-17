Surat Textile Mills präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Surat Textile Mills äußerte sich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,270 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,03 Prozent auf 114,0 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 142,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at