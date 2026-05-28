Surat Textile Mills stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Surat Textile Mills hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 519,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 459,9 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 74,2 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,490 INR gegenüber 0,530 INR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 731,64 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,11 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at