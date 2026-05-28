28.05.2026 06:31:29

Surat Textile Mills stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Surat Textile Mills hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 519,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 459,9 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 74,2 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,490 INR gegenüber 0,530 INR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 731,64 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,11 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Q1 2026: Diese Aktien hatte Carl Icahn im Portfolio
28.05.26 Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
27.05.26 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026

Börse aktuell - Live Ticker

Vorläufige Einigung im Nahost-Konflikt in Sicht: Asiens Börsen fester
Die Börsen in Fernost präsentieren sich vor dem Wochenende freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen