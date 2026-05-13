Surf Air Mobility legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Surf Air Mobility hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Surf Air Mobility hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at