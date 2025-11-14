Surf Air Mobility: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Surf Air Mobility hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0,64 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,940 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29,2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at