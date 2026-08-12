Surf Air Mobility stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Surf Air Mobility hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,29 USD gegenüber -1,340 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,58 Prozent auf 29,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at