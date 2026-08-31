Surface Metals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Surface Metals hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at