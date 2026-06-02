Box Aktie
WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043
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02.06.2026 20:07:00
Surface RTX Spark Dev Box: Microsofts „Traummaschine”
Nach dem Surface Laptop Ultra kündigt Microsoft auf der Konferenz Build einen Desktop mit RTX Spark speziell für Entwickler an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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25.05.26
|Ausblick: Box stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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12.05.26
|Why DS Smith’s global cardboard box merger fell apart (Financial Times)
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20.03.26
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02.03.26
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27.02.26
|New York vs Valve: the loot box ‘gambling’ showdown (Financial Times)
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17.02.26
|Erste Schätzungen: Box informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)