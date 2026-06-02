Surface RTX Spark Dev Box: Microsofts „Traummaschine”

Box Aktie

Box für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043

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02.06.2026 20:07:00

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Nach dem Surface Laptop Ultra kündigt Microsoft auf der Konferenz Build einen Desktop mit RTX Spark speziell für Entwickler an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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