Surge Components hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Surge Components hat am 14.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 USD, nach 0,080 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Surge Components 10,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at