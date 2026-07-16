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16.07.2026 06:31:29
Surge Components legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Surge Components hat sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresviertel hatte Surge Components 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Surge Components in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,4 Millionen USD im Vergleich zu 8,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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