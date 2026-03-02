Surge Components verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Surge Components hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 9,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,200 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 36,32 Millionen USD – ein Plus von 16,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Surge Components 31,21 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

