Surge Components: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Surge Components hat am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Surge Components ein EPS von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Surge Components 8,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at