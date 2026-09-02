Surge Digital öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Surge Digital präsentierte am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,8 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 31,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at