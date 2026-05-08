Surge Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Surge Energy hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,25 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,080 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,21 Prozent zurück. Hier wurden 132,8 Millionen CAD gegenüber 134,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at