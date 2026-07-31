Surge Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Surge Energy hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 CAD gegenüber 0,320 CAD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Surge Energy 173,9 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 119,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at