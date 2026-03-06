Surge Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Surge Energy veröffentlichte am 04.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,07 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,65 Prozent auf 107,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Surge Energy 135,3 Millionen CAD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,410 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,530 CAD je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 480,72 Millionen CAD, gegenüber 545,38 Millionen CAD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 11,86 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at