Surge Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Surge Energy hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 CAD, nach 0,070 CAD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 154,1 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 120,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at