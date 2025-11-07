Surge Energy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Surge Energy äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,170 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 120,0 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 8,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 131,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at