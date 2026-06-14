People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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15.06.2026 01:25:15
Surge in scams as fraudsters use AI to target people
On average, nearly eight cases of fraud in which money is stolen are reported in the UK every minute.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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