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25.11.2026 06:31:29
SurgePays gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SurgePays hat am 23.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,34 USD. Im letzten Jahr hatte SurgePays einen Gewinn von -0,380 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat SurgePays im vergangenen Quartal 17,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SurgePays 18,7 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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